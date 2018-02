Le Vatican apprendra à des prêtres venus du monde entier à chasser les démons

Un cours de formation visant à apprendre aux prêtres à expulser les démons se tiendra à Rome entre le 16 et 21 avril sous l'égide de l'Athénée pontifical Regina Apostolorum, écrit le site Vatican News

Le cours doit réunir des théologiens et des exorcistes renommés qui partageront leur expérience avec des prêtres qui envisagent de pratiquer l'exorcisme. Selon le site, le but de ce cours sans précèdent est «d'offrir une réflexion riche et articulée sur un sujet parfois non-dit et controversé».

«La lutte contre le mal, commencée à l'origine du monde, est destinée à durer jusqu'à la fin des temps mais aujourd'hui nous sommes à un stade crucial de l'Histoire: beaucoup de chrétiens ne croient plus à son existence, peu d'exorcistes sont nommés et il n'y a plus de jeunes prêtres prêts à apprendre la doctrine et la pratique de la libération des âmes», estime le père Cesare Truqui.

À en croire le site, ces dernières années, le nombre de personnes qui s'adressent aux exorcistes a triplé. Ainsi, l'année dernière, environ un demi-million de personnes ont eu recours à l'aide de ces prêtres. Dans le même temps, ces derniers admettent que certains cas d'obsession ne sont pas causés par les démons, mais sont dus à des troubles mentaux ordinaires.