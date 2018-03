Des médias percent le secret du succès d’Elon Musk

Le fondateur de SpaceX ignore la plupart des appels téléphoniques, s'abstient de passer trop de temps sur sa boîte mail et dort environ six heures par nuit. Est-ce cela le secret de la réussite?

Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, dort environ six heures par nuit, relate The Independent dans un article consacré à l'emploi du temps de l'entrepreneur à succès.

La semaine de travail du PDG dure entre 85 et 100 heures, dont environ 80% sont consacrées à l'ingénierie et au design. Sa journée est en outre segmentée en périodes de cinq minutes. M. Musk mange même son déjeuner en cinq minutes ou moins, généralement lors d'une réunion.

Ces cinq minutes peuvent sembler insignifiantes, mais cette pratique aide probablement M. Musk à rester à la tâche tout au long de ses journées chargées et fait en sorte que son temps ne soit pas gaspillé.

De plus, il ignore la plupart des appels téléphoniques et s'abstient de rester longtemps sur sa boîte mail.