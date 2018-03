L’Iran construirait en Syrie une base d’où il pourrait pilonner le territoire israélien

L'Iran construit une base militaire situé à 13 kilomètres de Damas, depuis laquelle il pourra atteindre avec ses missiles l'ensemble du territoire israélien, affirme la chaîne Fox News qui a publié jeudi des clichés montrant ce site.

Les photos prises par un satellite montrent deux hangars utilisés supposément au stockage de missiles à moyenne et courte portée.

Josef Votel, commandant de l'United States Central Command, a déclaré lors d'une audience dans une commission du Congrès que l'Iran augmentait le nombre et la qualité de ses missiles balistiques déployés au Proche-Orient. Il a également indiqué qu'après la signature de l'accord sur le programme nucléaire iranien en juillet 2015, l'Iran a accru son soutien à ses milices au Proche-Orient, en leur faisant acheminer des missiles, des armes et du personnel. Selon lui, des réseaux semblables au Hezbollah ont été créés au Yémen et en Syrie.

D'après Fox News, le général américain a précisé que «la dissuasion de l'Iran n'était pas l'une des missions de la coalition en Syrie». Il a souligné qu'environ 2.000 militaires américains déployés en Syrie avaient pour but de lutter contre Daech.

La réaction d'Israël à ces informations a été réservée. Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré dans une interview à la société de télé et de radio Kan, que son pays gardait un œil sur cette situation et qu'il entendait entreprendre des «mesures sur l'arène internationale pour faire tout le possible».