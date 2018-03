Santé et régime: Trump renonce au fast-food

Le Président américain a troqué ses cheeseburgers contre des salades sur recommandation de son médecin, et ce dans le but de perdre un peu de poids, relate l'agence Bloomberg

Le Président, dont le dîner de campagne consistait en deux Big Mac de McDonald's, deux sandwiches Filet-o-Fish et un milk-shake au chocolat, consommerait désormais une nourriture plus saine. Moins de viande rouge et davantage de poisson, tel est son nouveau régime alimentaire.

Un proche a témoigné que ça faisait deux semaines qu'il n'avait plus vu le Président manger un hamburger.

Le poids de M.Trump frôlait l'obésité lors de son examen médical du mois de janvier dernier et son médecin, Ronny Jackson, lui a conseillé de manger moins de graisses et de glucides, et de faire régulièrement de l'exercice.

Trump a jusqu'ici suivi son nouveau régime, mais parfois il se permet de manger du bacon, témoignent ses assistants.