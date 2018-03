L’hymne national allemand bientôt dépourvu de toute distinction de genre?

Une responsable allemande en égalité appelle à modifier l’hymne national de l’Allemagne et à le rendre neutre en matière de genre. L’Autriche et le Canada l’ont déjà fait.

À l'occasion de la Journée internationale des Femmes, Kristin Rose-Möhring, responsable en égalité au sein du ministère allemand de la Famille, appelle à «réviser» l'hymne national allemand afin d'éliminer toute distinction de genre, relate le journal Die Welt.

À son avis, le mot «Vaterland» (patrie, littéralement «terre des pères») devrait être remplacé par le mot «Heimatland» («pays natal») et la ligne «brüderlich mit Herz und Hand» («fraternellement avec le cœur et la main») par la ligne «couragiert mit Herz und Hand» («intrépide avec le cœur et la main»), a précisé le journal Bild am Sonntag, soulignant que sa circulaire avait déjà été distribuée parmi les membres du ministère.

Pour donner du poids à sa proposition, Mme Rose-Möhring s'est référée à l'exemple de l'hymne national de l'Autriche, neutre en matière de genre: l'une de ses paroles «Heimat bist du großer Söhne» («Tu es la terre natale des grands fils») a été modifiée en «Heimat großer Töchter und Söhne» («La terre natale des grands filles et fils»).

D'ailleurs, le Canada a également modifié son hymne national «O Canada»: «True patriot love, in all thy sons command» («Un véritable amour de la patrie anime tous tes fils») est ainsi devenu «True patriot love in all of us command», soit «Un véritable amour de la patrie nous anime tous».