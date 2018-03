Le vote au Sénat du Kentucky d’une loi interdisant les mariages de mineurs retardé

Un projet de loi interdisant à toute personne âgée de 16 ans ou moins de se marier et à celles étant dans leur 18ème année de se marier avec l'approbation d'un juge convaincu de leur maturité, de leur capacité à se prendre en charge et du caractère non contraint de leur mariage , a été soumis au Sénat de l’État américain du Kentucky, selon The Independent

Dans cet État, en vertu du code de la famille en vigueur, les jeunes gens âgés de 16 et 17 ans peuvent se marier avec le consentement de leurs parents. Toute fille de moins de 16 ans peut également se marier, à condition d'être enceinte et d'épouser le père de son enfant.

«Si cette loi était adoptée, le Kentucky, l’État où le plus grand nombre de mariages est conclu à l’échelle nationale, prendrait la tête du mouvement pour l’abolition du mariage des enfants», a déclaré Jeanne Smoot, avocate au Centre de justice Tahirh, une organisation nationale qui défend la justice légale et sociale pour les filles et les femmes, citée par le quotidien.

Malgré un fort soutien de Whitney Westerfield, présidente de la commission des lois du Sénat du Kentucky, le vote sur le projet de loi a été retardé la semaine dernière, après que la fondation conservatrice Family Foundation of Kentucky a exprimé son inquiétude à son sujet, explique le journal.

© AP Photo/ Farzana Wahidy Comment mettre fin au mariage d'enfants en Afghanistan?

Bien qu’elle ne s'oppose pas au principe de fixer un âge minimum pour le mariage, la commission veut que les parents conservent leur droit de donner leur consentement au mariage de leurs enfants mineurs. «En règle générale, les parents sont responsables de leurs enfants », a déclaré M. Westerfield.

«Cependant, nous avons travaillé à une ébauche qui prévoit le consentement des parents au début, mais exige une surveillance judiciaire dans chaque cas pour éviter les abus comme ceux dont la commission a eu connaissance», a fait savoir The Independent.

Le projet de loi dispose aussi qu’un jeune de 17 ans ne pourra pas épouser une personne âgée de plus de quatre ans que lui, écrit le journal.

À l'échelle nationale, plus de 200.000 adolescents mineurs, dont des enfants âgés de 10 ans,se sont mariés entre 2000 et 2015. Dans la plupart des cas, c’est l’épouse qui est mineure et l’époux plus âgé qu’elle. Au cours de cette période, 10 618 mariages ont eu lieu dans le Kentucky, dont 279 en 2015. Ces deux dernières années, quatre États américains — la Floride, New York, le Texas et la Virginie- ont adopté des lois interdisant ou restreignant sévèrement le mariage des adolescents, a rappelé le quotidien.