Ce que l’on sait sur l’attaque de Vienne

Quatre personnes, dont trois membres d’une même famille, ont été blessées au couteau mercredi à Vienne. La police a arrêté un suspect de nationalité afghane et cherche à établir s’il est l’auteur des deux attaques, perpétrées dans deux quartiers différents.

À la suite d'une perquisition, un citoyen afghan de 23 ans a été arrêté à Vienne dans le cadre de l'enquête sur les agressions au couteau perpétrées mercredi soir, a déclaré le porte-parole de la police viennoise, Patrick Maierhofer, cité par le journal Kleine Zeitung.

Un inconnu a poignardé une famille autrichienne de trois membres avec un couteau à cran d'arrêt. L'agresseur s'est enfui en criant et en menaçant les passants. Peu de temps après, un individu a grièvement blessé un Tchétchène avec un couteau. Reste encore à établir s'il s'agit du même agresseur, selon la police.

Les victimes, deux époux de 67 et de 56 ans et leur fille de 17 ans, ont été hospitalisées. L'état de deux des blessés a été décrit plus tard comme relativement stable, celui de la troisième victime était incertain dans la soirée.

Les motifs de l'agression restent pour l'instant inconnus.

