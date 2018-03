Gare à vous! Ces Russes splendides vous retourneront en 2 sec (photos sensuelles)

Belles, mais pas seulement…Il vaut mieux éviter de contredire ces Russes avec des corps de rêve et des visages d’ange, car derrière leur apparence «fragile» et raffinée se cache un fort caractère et des muscles de fer.

A l'occasion de la Journée internationale de la femme, Sputnik vous présente le top 7 des Russes qui ont su prouver que rien n'est impossible et que chacun peut avoir un corps digne des «anges» de Victoria's Secret.

Elles ont également eu la force de montrer à des millions de femmes ce qui les motive à évoluer et à se perfectionner tous les jours.

Victoria Demidova

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Фев 12, 2018 в 1:05 PST

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Ноя 8, 2017 в 10:00 PST

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Мар 5, 2018 в 10:54 PST

Bloggeuse, entrepreneuse, coach de fitness et mère, Victoria, 38 ans, a plus d'un million d'abonnés sur Instagram. Elle est devenue largement célèbre grâce à sa méthode personnelle pour perdre du poids, et elle a créé deux applications pour smartphone aidant les femmes à faire du sport. Elle publie régulièrement des photos et des vidéos d'elle en train de faire des exercices sportifs ainsi que des clichés de sa taille fine et élancée qui donne envie… de faire du jogging et bosser ses abdos.

Justina Gratchyk

Публикация от Грачык Юстына / Pocahontas🍃 (@justyna_fit) Фев 10, 2018 в 1:37 PST

Публикация от Грачык Юстына / Pocahontas🍃 (@justyna_fit) Фев 21, 2018 в 1:45 PST

Публикация от Грачык Юстына / Pocahontas🍃 (@justyna_fit) Окт 29, 2017 в 4:30 PDT

Justina est l'une des combattantes de MMA les plus sexy de Russie. Passionnée également par la boxe thaï, la jeune femme participe à des compétitions internationales et apprend aux autres femmes les arts martiaux et les bases d'une nutrition saine. Grâce à sa beauté, Justina travaille aussi en tant que mannequin.

Olga Yagnetinskaya

Публикация от Ольга Ягнетинская # ПП (@yagnetinskaya) Мар 6, 2018 в 9:56 PST

Публикация от Ольга Ягнетинская # ПП (@yagnetinskaya) Сен 21, 2017 в 10:59 PDT

Публикация от Ольга Ягнетинская # ПП (@yagnetinskaya) Фев 21, 2018 в 9:48 PST

Olga se décrit sur Instagram comme «un gourou des régimes, des sucreries et une mère heureuse». Elle partage quotidiennement avec son million d'abonnés de belles photos de sa famille, des recettes de cuisine avec peu de calories et donne des conseils aux femmes pour maigrir, entretenir son corps et rester ravissantes malgré les années qui passent.

Elena Rybalchenko

Публикация от ФИТНЕС МАМА🌿 Елена Рыбальченко (@fitness_mama) Фев 18, 2018 в 5:00 PST

Публикация от ФИТНЕС МАМА🌿 Елена Рыбальченко (@fitness_mama) Янв 28, 2018 в 4:50 PST

Публикация от ФИТНЕС МАМА🌿 Елена Рыбальченко (@fitness_mama) Янв 1, 2018 в 9:59 PST

Elena est l'une des «mère — fitness» les plus populaires de Russie. Sur son Instagram, elle partage avec ses plus de 700 mille abonnés les secrets de ses entraînements sportifs, de sa nutrition et de ses méthodes destinées à des jeunes mamans pour se remettre en forme le plus vite possible après l'accouchement. Mère de trois enfants, elle est également souvent accompagnée sur les photos par de son mari, avec un corps d'Apollon.

Liza Miller

Публикация от Фитнес-мама (@kto_takaya) Мар 3, 2018 в 4:52 PST

Публикация от Фитнес-мама (@kto_takaya) Фев 20, 2018 в 8:28 PST

Публикация от Фитнес-мама (@kto_takaya) Фев 14, 2018 в 12:52 PST

Liza fait également partie des «mères — fitness» et raconte à ses 1,2 million d'abonnés comment et quoi manger pour ne pas grossir et passer la grossesse avec un minimum de problèmes. Jeune mère, elle a commencé en tant qu'accro au sport et s'est ensuite reconvertie en spécialiste des mamans.

Lena Maxim

Публикация от ФИТНЕС • РЕЦЕПТЫ • ПОХУДЕНИЕ (@lena_maxim) Дек 7, 2017 в 9:45 PST

Публикация от ФИТНЕС • РЕЦЕПТЫ • ПОХУДЕНИЕ (@lena_maxim) Окт 18, 2017 в 10:34 PDT

Публикация от ФИТНЕС • РЕЦЕПТЫ • ПОХУДЕНИЕ (@lena_maxim) Фев 11, 2018 в 12:57 PST

Lena aide aussi ses nombreux abonnés sur Instagram (environ un million) à avoir un corps splendide… mais sans régimes drastiques. Elle partage ses recettes de cuisine «qui ne font pas grossir», montre différents exercices sportifs, raconte sa vie familiale et lance des marathons en ligne pour les femmes qui veulent avoir un meilleur corps.



Anastasia Sidorova

Публикация от Волосы (@sidorovaanastasiya) Фев 3, 2018 в 4:03 PST

Публикация от Волосы (@sidorovaanastasiya) Янв 4, 2018 в 4:11 PST

Публикация от Волосы (@sidorovaanastasiya) Дек 17, 2017 в 12:40 PST

Ses longs cheveux roux luisants ont fait parler d'Anastasia dans plusieurs médias en Russie et à l'étranger. La femme a presque 500 mille abonnés sur Instagram, où elle partage ses secrets pour avoir des cheveux de rêve et un corps de déesse.