Aussi belles que professionnelles: ces Russes mondialement connues

Ces femmes russes prouvent quotidiennement que tout est possible pour celui qui y croit et montre de la persévérance pour s’épanouir dans son travail. Actrices, mannequins, designers, sportives – ces Russes ont su se faire respecter dans le monde entier grâce à leurs compétences professionnelles et, peut-être, leur «mystérieuse âme russe».

Les femmes… elles peuvent être si différentes, mais toujours aussi importantes dans nos vies. Voici les Russes qui vivent parmi nous et qui, sans avoir peur des obstacles, sont devenues mondialement connues grâce à leurs talents les plus variés.

Irina Shayk

© Sputnik. Asatur Yesayants Irina Shayk

Cette Russe de 32 ans fait régulièrement partie des classements «Icônes» et des modèles les plus sexy du monde. Elle participe à des campagnes publicitaires de grandes marques et apparait à la Une des magazines de mode les plus célèbres. Elle est en couple avec l'acteur Bradley Cooper et a mis au monde une petite fille. Philanthrope, elle s'occupe entre autres d'œuvres caritatives.

Maria Sharapova

© Sputnik. Anton Denisov Maria Sharapova

Icône russe du tennis, née en Sibérie, Maria est l'une des meilleures joueuses du monde, ayant remporté cinq tournois du Grand Chelem. Elle est devenue numéro un mondiale à seulement 18 ans. Agée de 30 ans, elle participe activement aux compétitions sportives.

Ulyana Sergeenko

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Ulyana Sergeenko

Ulyana est une célèbre créatrice de mode russe. Passionnée par la mode dès son enfance, elle a collectionné des accessoires et des vêtements vintages. Au début de sa carrière, elle a travaillé pour de grandes maisons de haute couture. Elle a cependant lancé son propre label à Moscou en 2011, et ses vêtements sont dorénavant reconnus dans le monde entier et adorés par plusieurs célébrités.

Natalia Vodianova

© Sputnik. Konstantin Chalabov Natalia Vodianova

Natalia est un mannequin et actrice russe de 36 ans. Issue d'une famille pauvre, elle a été vite remarquée par des photographes célèbres et a fait son apparition dans de multiples magazines de mode. Elle est notamment devenue le mannequin la mieux rémunérée de toute l'histoire de la marque Calvin Klein. En outre, Natalia est mère de cinq enfants et est aussi une philanthrope, soutenant plusieurs institutions caritatives. De plus, la jeune femme a fondé sa propre œuvre caritative.

Ouliana Lopatkina

© Sputnik. Ramil Sitdikov Ouliana Lopatkina

Ouliana est une danseuse russe, star de la compagnie du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Elle est aussi largement connue à l'étranger dans les milieux du ballet.

Elena Isinbayeva

© Sputnik. Grigiry Sissoev Elena Isinbayeva

Elena est une athlète russe pratiquant le saut à la perche, double championne olympique, triple championne du monde et championne d'Europe. Elle est l'actuelle détentrice du record du monde du saut à la perche féminin. Elle a en outre donné naissance à deux enfants.