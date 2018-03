La gente masculine des États-Unis est plus encline aux dépressions et aux mauvaises habitudes, la concentration en spermatozoïdes lors de leur éjaculation diminue constamment, alerte un animateur télé américain.

Les hommes américains faiblissent dans leur corps, leur esprit et leur intelligence, annonce l'émission de Tucker Carlson, journaliste de la chaîne Fox News.

La gente masculine des États-Unis est plus encline aux mauvaises habitudes et aux pensées suicidaires, ce qui réduit leur espérance de vie. 77% des suicides aux États-Unis sont le fait d'hommes, poursuit l'émission.

À la différence des femmes, les hommes américains ont plus de problèmes lors de leurs études, puis au travail, et sont plus fréquemment incarcérés. Qui plus est, le taux de testostérone chez les hommes diminue de 1% tous les ans, ce qui les rend vulnérables à la dépression, à l'apathie, à l'agression mais aussi au surpoids et à la déchéance mentale. Pire encore, la concentration en spermatozoïdes lors de leur éjaculation s'est réduite de 70% depuis les années 1970.

«Il arrive quelque chose de sinistre aux hommes des États-Unis», estime Tucker Carlson.