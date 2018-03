En toute sensualité: les photos de soutien de la compagne de Neymar font le buzz

La petite-amie de Neymar, la mannequin Bruna Marquezine, a choisi un moyen élégant de l'encourager après une blessure au pied. Mais, en publiant une série d'images nues et silencieuses à la fois, elle en a fait parler un public beaucoup plus large.

Après une opération du pied, la date de retour du footballeur du Paris Saint-Germain, Neymar Jr., reste vague. En guise d'encouragement, sa compagne Bruna Marquezine, actrice et mannequin brésilienne, a partagé des photos sensuelles sur sa page Instagram, suscitant une énorme réaction et pas seulement du premier concerné.

Comme légende, Bruna a écrit «Respire» pour une des photos et une citation longue pour deux autres:

«Personne n'est ici pour nous blesser, tout le monde est occupé par ses propres blessures. En raison des difficultés ou de la résistance à regarder à l'intérieur et à faire face à leurs propres problèmes, ils finissent parfois par agresser le monde extérieur.»

En raison de sa blessure, Neymar a dû être absent du match PSG-Real Madrid mardi et est resté impuissant face au score (1-2). Les photos en question ont été fortement appréciées et ont recueilli 1,8 et 1,3 million de «J'aime» parmi les quelque 27 millions d'abonnés de Bruna.