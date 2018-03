Un père tenant sa fillette dans les bras se fait violemment agresser aux USA (vidéo)

Dans le Colorado, un père de famille qui tenait sa fillette dans les bras a été violemment agressé par deux hommes dans un bar. La vidéo de l'attaque a été publiée par la police locale sur Facebook.

La bagarre a éclaté à l'issue d'une dispute. L'un des hommes a frappé au visage la victime, Richard Brown, qui, tenant son enfant dans les bras, était dans l'impossibilité de se défendre. L'agresseur a été rapidement rejoint par un acolyte qui a frappé l'homme à la tête.

L'un des clients du bar a pris la fille de la victime pour la porter dans une autre salle, après quoi Richard Brown a été renversé à terre et battu à coups de pieds.

La police a affirmé que les deux agresseurs avaient été arrêtés et accusés de coups et blessures et de maltraitance d'un enfant.

Grièvement touché, Richard Brown a été envoyé à l'hôpital. L'enfant n'a pas été blessée.