L'extraordinaire rôle du thé vert dans l'amaigrissement... et pas seulement

Fatigue, dépression saisonnière, excès alimentaires et manque de mouvements de gymnastique: durant l'hiver, nous avons tendance à faire moins attention à notre alimentation et à être moins actifs. Il est temps de se reprendre en main et de se souvenir des bienfaits du thé vert.

L'arrivée des beaux jours est l'occasion d'oublier les vieux réflexes pour se remettre en forme et prendre soin de soi. D'autant plus que des affiches aguichantes font leur apparition dans les bus et le métro, que les journaux et les magazines féminins s'entassent avec, en grosses lettres, les titres «Mincir», «Maigrir» ou «Régime» (cocher la case correspondant à votre choix), que des crèmes, lotions et comprimés promettant une ligne de rêve réapparaissent dans les vitrines des pharmacies, que les rayons beauté des petites et grandes surfaces ressortent les produits «light», tandis que les instituts de beauté proposent à qui mieux mieux des forfaits amaigrissants.

CC0 / Pixabay Une tasse de thé vert

Pourtant, il n'est pas toujours obligatoire de dépenser une fortune ni de prendre des mesures draconiennes pour se débarrasser de quelques kilos superflus. Voici venu le temps de nous rappeler l'existence du thé vert qui est, d'ailleurs, la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau.

Les vertus du thé vert

Un brûleur de graisses

Le thé vert renferme de la théine, un principe actif de la famille des caféines, qui favorise l'oxydation des graisses. En outre, le polyphénol permet à la théine de ralentir l'assimilation des lipides et des glucides par le corps et de réduire ainsi la quantité de calories absorbées.

Un excellent diurétique

Cette boisson possède des propriétés désinfiltrantes et favorise l'élimination des déchets et toxines par les reins.

L'allié d'un ventre plat

Elle contient de la catéchine, un antioxydant qui permet de réguler le poids et de mieux répartir les graisses dans le corps, notamment au niveau de la ceinture abdominale. Parce qu'il est moins oxydé, le thé vert est plus riche en catéchines: il en contient jusqu'à 30% contre environ 9% pour le thé noir. Les vertus antioxydantes du thé vert sont donc supérieures à celles du thé noir. Grâce à sa teneur en catéchines, le thé vert aiderait à contrôler le poids en augmentant la dépense énergétique et en stimulant la dégradation des graisses stockées dans l'organisme.

CC0 / Pixabay Une plantation de thé

Dans un essai clinique effectué sur 240 hommes et femmes pendant 12 semaines, le thé vert a réduit le pourcentage de graisses du corps, le poids, le tour de taille et la graisse abdominale.

Le thé vert pour décupler vos dépenses énergétiques

Cette boisson augmente la concentration de noradrénaline dans le corps, ce qui permet d'accroître les dépenses énergétiques et l'oxydation des graisses. Ce qui, à son tour, en association avec une activité physique modérée, est important pour la perte de poids.

Pour ceux qui ne sont pas obsédés par l'idée de maigrir

Particulièrement présentes dans le thé vert, les catéchines, ces molécules aux remarquables pouvoirs antioxydants, ont également leur mot à dire dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, du diabète de type 2 et de l'ostéoporose.

En outre, certaines études, entreprises sur la base des taux de cancer faibles dans des pays comme le Japon, où la population consomme régulièrement du thé vert, suggèrent que les polyphénols de cette boisson aident à tuer les cellules cancéreuses et à les empêcher de croître.

CC0 / Pixabay Un service à thé

En effet, le thé vert contient des composés dérivés des épicatéchines dont certaines études épidémiologiques ont montré depuis longtemps le rôle protecteur contre le cancer.

Cette boisson est excellente pour stimuler la mémoire. Des chercheurs de l'Université de Bâle ont apporté récemment une première preuve que l'extrait de thé vert améliorait les fonctions cognitives, en particulier la mémoire de travail.

CC0 / Pixabay Des feuilles de thé vert

Les catéchines sont capables de tuer les bactéries de la cavité buccale et même certains virus de la grippe.

Amateurs de thé noir, ne désespérez pas

Selon une étude toute récente, publiée en octobre 2017, le thé noir peut lui aussi aider à perdre du poids.

CC0 / Pixabay Du thé noir

Enfin, selon les chercheurs, qu'il soit noir ou vert, le thé a un effet rapide sur le cerveau et augmente l'activité de certaines ondes cérébrales.