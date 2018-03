Des préservatifs avec les hymnes UK et US pour célébrer le mariage du prince Harry

En l’honneur du mariage du prince Henry de Galles avec l’actrice américaine Meghan Markle, une société a lancé la fabrication des préservatifs «Votre prince viendra»… qui jouent les hymnes nationaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

A l'occasion du mariage du prince Henry de Galles et de Meghan Markle, la société britannique Crown Jewels propose à la vente une édition limitée de préservatifs-souvenirs appelée «Votre prince viendra».

CROWN JEWELS: Company makes commemorative condoms for royal wedding https://t.co/fJuekEwJxM pic.twitter.com/kDNveWefcO — The Province (@theprovince) 6 марта 2018 г.

«Même la boîte est une œuvre d'art, avec un portrait commémoratif du couple royal par un artiste reconnu», lit-on sur le site de la société.

L'entreprise promet aussi que ces préservatifs «offrent une expérience patriotique unique»: chaque fois que l'on ouvre la boîte, on entend aussitôt jouer les hymnes nationaux de la Grande-Bretagne «God save the Queen» et «The Star-Spangled Banner» des Etats-Unis.

Il est possible de les commander sur le site officiel pour la modique somme de 11 euros, frais de livraison non compris. Ces souvenirs britanniques «promettent aux amateurs d'amour une union royale de plaisir et de style».