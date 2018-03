«La Russie ne représente pas du tout une menace pour nous»: le Web s’indigne

Plusieurs médias mainstream n'ont pas pu s'empêcher de s'adonner au plaisir de consacrer des articles au sujet du récent tir d'essai réussi d'un missile hypersonique russe Kinjal.

© Photo. Ministry of Defence of the Russian Federation Armes russes dernier cri: la Russie prête à en discuter avec les USA «à tout moment»

«Poutine montre au monde comment il pourrait commencer la Troisième Guerre mondiale avec le premier lancement réussi d'un système de missiles nucléaires "invulnérable" qui vole à 10 fois la vitesse du son», est le titre d'un article sur The Daily Mail.

«La Russie lance un missile hypersonique Kinjal avec des images chocs», lit-on dans The Daily Star.

«La Russie lance un missile hypersonique Kinjal lors du dernier test de son arsenal mortel», relate The Daily Express.

Cependant, les lecteurs des medias n'ont pas apprécié les motifs martiaux des articles saupoudrés d'une possible menace «apocalyptique» et ont exprimé dans les commentaires leur désaccord avec les idées diffusées.

«La Russie ne représente pas du tout une menace pour nous. Elle n'a aucun intérêt pour nous et ne peut pas se permettre de déclencher une guerre. Le comportement des médias britanniques n'est pas seulement irresponsable, il est dangereux et doit être réduit. La liberté de la presse s'accompagne de responsabilités et attiser la fièvre de guerre est dégoûtant.»

Russian Defence Ministry Des MiG-31 modernisés pour les missiles hypersoniques Kinjal

«Comment se fait-il qu'un missile qui a déjà été révélé et qui est connu depuis un certain temps soit qualifié de "choc"? Je suppose que c'est pour avoir plus de clics.»

«La Troisième Guerre mondiale pourrait commencer avec la Russie lançant des milliers de missiles balistiques intercontinentaux aussi bien qu'avec les États-Unis lançant des milliers de leurs missiles balistiques. Je comprends que les "journalistes" de DM n'aiment pas M.Poutine, mais maintenant ça devient tout simplement stupide.»

«Le titre de l'article est l'exemple d'école des algorithmes des fake news sur Twitter et Facebook.»