Voici le meilleur vendeur du monde à qui vous ne pourrez rien refuser (photos)

Les commerçants de rue font partie du décor des villes asiatiques. Mais il y en a un, tout à fait particulier, qui peut se voir décerner la palme du vendeur le plus mignon du Vietnam. Et c'est... un adorable chat.

Parmi tous les vendeurs sur les marchés du Vietnam, un seul semble défier toute concurrence. Il est à tel point attrayant que vous êtes envoûté par son charme et vous vous sentez obligé d'acheter quelque chose à cette belle gueule, même si vous n'en avez pas besoin.

Le vendeur le plus sympathique du monde est… un chat qui «travaille» sur un marché local. Son propriétaire, Le Quoc Phong, l'appelle Dog. C'est un vrai «chat d'affaires» au look soigné. Dog, un scottish fold, est parfaitement à l'aise et semble avoir trouvé le boulot de ses rêves.

Une pause-cocktail

Sa tenue typique, avec un petit chapeau de paille, est devenue son signe distinctif.

Ce n'est pas un chat qui fait les course mais bien le vendeur de poisson:https://t.co/hEGGZAcnpI — Raizer (@RaizerUpss_) 8 марта 2018 г.​

Quand il ne joue pas les businessmen, Dog redevient un simple chat.