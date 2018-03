2,4 millions d'euros, record du monde pour un appareil photographique Leica

Un Leica exceptionnel datant de 1923 a été vendu le samedi 10 mars aux enchères à Vienne pour la somme record de 2,4 millions d'euros, devenant ainsi l'appareil le plus cher au monde.

Un appareil photo Leica vieux de 95 ans a été vendu pour plus de 2 millions d'euros après avoir été mis aux enchères pour une somme six fois inférieure: 400.000 euros. L'acheteur est un collectionneur asiatique privé resté anonyme, a indiqué la galerie viennoise WestLicht, l'une des plus réputées au monde, dont le musée de la photographie présente 700 appareils historiques.

Ce Leica fait partie d'une série de 25 prototypes fabriqués en 1923 dont seulement trois exemplaires sont probablement restés «dans leur état d'origine», a précisé la WestLicht.

Le précédent record de prix pour un appareil photo remonte à 2012, également pour un Leica de 1923 qui avait été adjugé à 2,16 millions d'euros, a encore indiqué la galerie.

Un autre appareil Leica datant de 1923 avait été vendu en 2011 pour 1,32 million d'euros, un record mondial à l'époque.