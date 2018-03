Il s'est avéré que le burger «à la russe» a eu le temps d'être apprécié par les clients et figurait déjà parmi les commandes les plus fréquentes. Bref, il est au top des commandes dans les restaurants de McDonald's chinois.

Pourquoi les Chinois apprécient-ils tant le burger «à la russe» de McDonald's?

«Nous avons lancé ce nouveau menu tout récemment. Le matin, les clients ne sont pas très nombreux, mais à l'heure du déjeuner, vous pourrez constater qu'un menu composé d'un «russianburger» et d'une boisson est très demandé. Les clients l'aiment bien», a raconté à Sputnik un employé du restaurant.

Ce saucisson fumé est produit à Harbin, ville chinoise aux «racines russes». Les Chinois avaient découvert ce produit au début du XXe siècle grâce à Ivan Tchourine, l'un des marchands les plus influents dans l'Extrême-Orient russe. Il avait ouvert à Harbin une charcuterie, et quand on parle aujourd'hui en Chine du saucisson russe, on entend justement celui de «Tchourine».

Certains utilisateurs du réseau social chinois Weibo se sont eux aussi souvenus du saucisson d'Harbin, en appréciant le nouveau burger.

«C'est formidable que McDonald's ait lancé un burger "à la russe". Le saucisson d'Harbin, c'est le saucisson russe».

«Le burger "à la russe" de McDonald's est vraiment délicieux».

«McDonald's s'est fait une excellente publicité. Dès que je l'ai vu sur Weibo, j'y suis allé et j'en ai acheté. Le burger "à la russe" s'est avéré très bon».

«Le nouveau burger "à la russe" de McDonald's n'est pas mal du tout. Tout d'abord du saucisson et ensuite deux steaks de poulet. C'est assez nourrissant».

Un burger «à la russe», assorti de saucisson, a été lancé par McDonald's chinois dans le cadre d'une recherche visant à donner un accent national aux plats proposés aux clients. Dans les restaurants de cette chaîne de restauration rapide, on trouve également un burger «allemand» à la saucisse et un «alaskien» au poisson.