«En larmes devant autant d’amour»: pourquoi les Russes aiment-ils tant Mireille Mathieu?

Des tonnes de fleurs, des mots d'amour en français et en russe et des cris de bravo, 6.000 personnes de tous les âges se sont mis debout d'un seul élan pour applaudir Mireille Mathieu, petite et fragile dans sa robe noire qui souriait amicalement à son public dans la lumière aveuglante des projecteurs.

«Je suis en larmes devant autant d'amour. Je savais que le peuple russe l'aime, mais c'est beaucoup plus fort que ce à quoi je m'attendais. On sent d'une façon particulière l'amour et l'admiration du peuple russe envers Mireille et c'est très émouvant», a avoué à Sputnik le fan français Jean-Claude Torres qui suit Mireille depuis les années 1970. Cette fois-ci, il est venu en Russie pour la première fois uniquement pour la voir chanter à Moscou et Saint-Pétersbourg.

En effet, dans la grande salle du palais du Kremlin, on a beau chercher des places libres, il n'en reste pas et ce malgré le fait que Mireille a déjà chanté à Moscou l'année dernière pour fêter ses 50 ans d'amour avec le public russe. Par ailleurs, le public est de toutes les générations, des jeunes comme des personnes âgées et beaucoup d'enfants. Pourquoi donc les Russes aiment-ils tant Mireille Mathieu et comment cela se fait-il qu'en 50 ans de carrière cet amour n'a pas pris une ride?

«Elle est magnifique, je l'aime beaucoup», confie timidement Mikhaïl, un garçon de six ans à qui cela doit faire tout drôle de rester sage à côté de ses parents tout au long des trois heures du spectacle.

«C'est ma chanteuse préférée depuis ma petite enfance. C'est ma mère qui m'a fait découvrir Mireille et, à mon tour, je le fais avec mon fils. […] Elle a une voix unique mais ce n'est pas uniquement pour cela qu'on l'apprécie mais aussi pour sa gentillesse, sa sincérité, son dévouement et son respect pour son public», a poursuivi la maman de Mikhaïl, Aliona, âgée de 35 ans.

© Sputnik. Pavel Gerasimov Концерт французской певицы Мирей Матьё в Москве

Dans le public, il y avait même des Français, des Allemands, des Suisses, des Espagnols sans compter, naturellement, des personnes venues de tous les coins de la Russie. Pour eux, ni la distance, ni le temps d'attente devant l'hôtel pour saluer leur chanteuse préférée et lui offrir des fleurs et des cadeaux n'avaient la moindre importance.

«Pour moi, Mireille n'est pas simplement une artiste. Je lui dois beaucoup. Avant tout, le fait que j'ai commencé à apprendre le français. Je l'ai appris en écoutant ses chansons. Je savais qu'elle avait une voix magnifique donc le professionnalisme du spectacle n'était pas pour moi une surprise. J'ai toujours été frappée par sa simplicité. Elle arrive à trouver un mot gentil pour chacun, elle sourit à chacun. Elle se souvient des prénoms de ceux qui viennent souvent la voir et à chaque fois elle demande comment ça va, comme si l'on était ses amis. Pour une star de son niveau c'est incroyable», a raconté l'étudiante d'Ekaterinbourg, Yana, qui a fait plus de 1.700 kilomètres pour applaudir son idole.

Pour un autre jeune homme de 27 ans, la carrière de Mireille et son amour pour le travail sont un exemple à suivre.

«Pourquoi j'aime Mireille Mathieu? Pour son charme, son élégance, sa générosité d'âme. Mais en dehors de tout cela, pour moi Mireille c'est aussi et surtout l'exemple de la carrière remarquable, du sommet qu'une personne d'une famille modeste peut atteindre. Quand elle a débuté, elle n'avait rien: ni contacts utiles, ni argent. Rien, sauf le talent qui lui avait été donné par Dieu», a ainsi relaté Anton, compositeur et musicien amateur, diplômé de l'Université des sciences humaines et sociales.

© Photo. Elena Etush Le concert de Mireille Mathieu au Palais du Kremlin, Moscou

Par ailleurs, Mireille est autant aimée par des gens simples que par des célébrités et des personnalités importantes. Ainsi, dans la salle à Saint-Pétersbourg et à Moscou se trouvait le grand acteur russe, Vladimir Etush, âgé de 96 ans, avec son épouse Elena et ses amis.Malgré son âge, M.Etush continue toujours sa carrière, donne des spectacles et voyage beaucoup, notamment, depuis quelques années il ne rate aucun concert de Mireille à l'étranger.

Vladimir Etush avoue qu'il n'a jamais été un grand mélomane mais la voix de Mireille lui a donné des frissons.

«J'ai été à son concert en 1987 puis on s'est un peu perdu de vue. En 2015, on a regardé avec ma femme le DVD de son concert de 2005 à l'Olympia. C'était fantastique!», se souvient-il.

«Nous avons décidé tout de suite d'aller la voir en concert le plus rapidement possible. C'était à Vienne. Nous avons pris des billets sans hésiter. C'est ainsi que notre amitié a commencé», poursuit son épouse, Elena.

© Photo. Elena Etush Mireille Mathieu en compagnie de Vladimir et Elena Etush

Pour M. Etush ainsi que pour sa femme, Mireille est «un phénomène unique».

«C'est aujourd'hui que sa carrière est à son apogée, pas dans le passé comme certains pourraient le penser! Pendant toutes ces années, elle n'a rien perdu, bien au contraire! Mireille a réussi à garder sa voix puissante. […] À chaque fois, on se dit qu'il est impossible de chanter encore mieux car c'est déjà la perfection mais à chaque fois elle fait encore mieux! Ce qu'elle fait sur scène émerveille le public. C'est un succès largement mérité. Il n'y a pas aujourd'hui de chanteurs à voix qui lui arriveraient à la cheville. Elle peut sortir sur scène sans orchestre, en robe de chambre et elle chantera pendant trois heures. Et pendant ce temps-là, tu resteras là bouche-bée subjugué par l'émotion en l'écoutant. C'est ce qui fait la différence entre un véritable artiste et un simple showman», a conclu M.Etush.

Mireille Mathieu a donné un concert à guichets fermés à Moscou, mercredi 14 mars après s'être produite sur scène à Saint-Pétersbourg quelques jours plus tôt.

Le 15 mars, le lendemain du concert au palais du Kremlin, Mireille a été décorée à l'Institut Pouchkine pour sa contribution dans la diffusion de la langue et de la culture russe à travers le monde.

En avril, la chanteuse partira en tournée en Allemagne et en Autriche.