Êtes-vous déjà esclave de votre portable? Ces signes en disent long

On essuie presque affectueusement son écran chaque fois qu’il vibre ou sonne. On change d’étui au moins un jour sur deux, on a même une poche spéciale pour lui afin de ne pas l’endommager avec les clés de la maison. Si vous vous reconnaissez, il est grand temps de réviser votre comportement envers votre smartphone avant qu’il ne soit trop tard.

Il y a de nombreux indices qui témoignent de la dépendance au portable. En voici, les signes les plus caractéristiques.

Le câble et la batterie de secours sont toujours avec vous

Juste au cas où votre smartphone ne serait pas totalement chargé, un imprévu sans aucun doute, et qu'il n'y aurait pas de prise électrique aux alentours, vous avez déjà pris toutes vos précautions. Vous avez toujours sur vous un câble de recharge et une batterie externe. En fait, on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver en chemin, ironise le magazine Fem.

Le portable d'abord

Si votre premier réflexe du matin, ce n'est pas de regarder votre moitié dans les yeux, mais de regarder votre portable, il est grand temps de s'adresser à un psy. Le cas est d'autant plus préoccupant, si la dernière chose que vous regardez avant de dormir, ce n'est pas le doux visage de votre moitié, mais votre portable, met en garde le magazine Télé-Loisirs.

Il vous accompagne partout (vraiment partout)

Votre téléphone est collé à votre main. Quasi littéralement. Métro, rue, bar, il est là au chaud dans votre paume, quitte à vous «accompagner» aux toilettes, poursuit le site Confidentielles. Quand vous êtes invité à un dîner où le portable est banni, vous n'êtes pas bien, absent, distrait et quittez la table toutes les dix minutes pour regarder votre smartphone.

Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez

Si vos yeux sont littéralement cloués à l'écran de votre portable, il n'est pas du tout rare que vous vous cogniez contre des arbres, des réverbères ou même des passants, fait remarquer le magazine Focus. La situation risque de devenir encore plus grave au moment où vous cesserez d'apercevoir les voitures qui roulent à toute vitesse dans votre direction.

Des manifestations physiques (la parole aux scientifiques)

La perte de son portable peut même provoquer chez certaines personnes une crise de panique avec l'apparition d'une sensation d'étouffement, des sueurs et une accélération du rythme cardiaque, estime le journal Psychologies.

L'apparition d'une angoisse lorsqu'une anomalie ou un bug survient, lorsqu'on ne retrouve plus son téléphone ou qu'il est impossible de le recharger, témoigne également de cette addiction. Les personnes dépendantes ont besoin d'avoir leur téléphone près d'eux en permanence, dans leurs mains et à leur chevet. L'objet devient une extension de leur propre corps et représente un véritable doudou les rassurant.

Il est intéressant de noter que vous avez lu cet article depuis votre portable.