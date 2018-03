Un grand requin blanc vient gâcher la partie de pêche de deux Américains (vidéo)

Kyle Morningstar, qui habite la ville de Port Orange, en Floride, a décidé le samedi 24 mars de partir à la pêche avec un ami. Les deux hommes avaient l'intention d'organiser une pêche au vif pour prendre quelques vivaneaux. Or, l'appât a été repéré par un grand requin blanc. Le premier moment de stupeur passé, Kyle Morningstar a réalisé une vidéo qu'il a postée sur Instragram.

«J'étais sidéré. Quand le requin a entamé son second tour, j'ai commencé à crier. On courait dans notre barque et lui, il nageait calmement et n'avait pas du tout peur de nous», a précisé Kyle Morningstar.

Selon lui, le requin faisait environ 4 mètres de long. Une fois le gros poisson parti, les deux pêcheurs se sont hâtés de regagner la rive.

Le grand requin blanc est considéré comme dangereux pour l'homme, mais les attaques sont relativement peu fréquentes. Dans la plupart des cas, l'animal confond un surfeur ou un plongeur avec ses proies préférées, les phoques.