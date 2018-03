Plusieurs fosses communes découvertes au Mexique

Huit fosses communes contenant les restes de 13 personnes ont été découvertes dans l'État mexicain de Zacatecas (centre), ont annoncé les autorités locales.

Selon le parquet, l'âge des victimes varie entre 15 et 60 ans. Parmi elles figurent d'ailleurs plusieurs femmes, indique le site Excelsior.

L'état dans lequel se trouvent les corps ne permet pas de les identifier sans procédure spéciale.

Ce genre de découvertes, aussi sinistres soient-elles, ne sont pas rares au Mexique. Des fosses semblables ont été par le passé découvertes dans les États de Guerrero, Veracruz et Morelos.

Une vague de violence frappe le Mexique depuis 2006, et a fait plus de 200.000 morts et des milliers de disparus.

À la fin novembre 2017, 23.101 homicides avaient été recensés dans le pays pour l'année en cours, un chiffre record depuis la mise en place des statistiques en 1997.

Des experts estiment que cette violence est notamment la conséquence de la guerre contre les narcotrafiquants, lancée en 2006 par le gouvernement avec l'aide de l'armée, qui a abouti à fragmenter les cartels en cellules plus petites et plus violentes.