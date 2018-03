Cet Argentin trouve une astuce pour accélérer son départ à la retraite

Pourquoi dans beaucoup de pays les femmes partent-elles à la retraire avant les hommes? C’est cette question qui préoccupait l’Argentin Sergio Lazarovich. Et depuis que ce fonctionnaire a changé de sexe à l’âge de 59 ans, on le soupçonne de n’être passé par cette procédure que pour accélérer son départ à la retraite.

Sergio Lazarovich, un fonctionnaire argentin de la province de Salta, porte le nom de Sergia depuis qu’il a changé de sexe . Toutefois, certains de ses proches assurent que le vrai motif l’ayant poussé à passer par cette opération serait de précipiter son départ à la retraite.

Un proche de Lazarovich a informé la presse, sous couvert d'anonymat, qu’auparavant Sergio n’avait jamais évoqué son intention de devenir une femme et était hétérosexuel: il a deux enfants nés d’un mariage qui a duré 25 ans.

Selon l’auteur du témoignage, ce qui préoccupait fortement Sergio, c’est la raison pour laquelle les femmes partent à la retraite avant les hommes, jugeant cette situation injuste. Initialement, il avait projeté de porter plainte au tribunal pour discrimination basée sur le sexe. Toutefois, assure-t-il, les juristes le lui ont déconseillé, expliquant que le procès pouvait prendre des années et qu’il n’y avait aucune garantie qu’il le remporte, précise le Daily Mail.

Quant à Sergia, elle nie toute tentative de duper le service des retraite et affirme que sa décision repose sur des motifs purement personnels. «C’est ma décision et je ne suis pas obligée de me justifier devant qui que ce soit».

En Argentine, les femmes partent à la retraite à l’âge de 60 ans, soit 5 ans avant les hommes. Lazarovich vient d’atteindre cet âge et a par conséquent bénéficié de ce droit. Cependant, d’après les autorités de Salta, elle n’a toujours pas présenté cette demande.