De qui l’épouse de Kim Jong-un s’inspire-t-elle pour ses looks et tenues chic?

Les trois tenues de l'énigmatique jeune épouse de Kim Jong-un ont mis en émoi la Chine lors de la visite du couple nord-coréen dans ce pays. Et si l’épouse de Kim Jong-un copiait le style de la femme du Prince William? Des journalistes et des stylistes n’en doutent pas.

Récemment, la Première dame de Corée du Nord a attiré l'attention du public en accompagnant son mari Kim Jong-un lors de sa visite non-officielle en Chine, et pour cause: ses looks et ses tenues chic n'ont pu passer inaperçus. The Sun avance même l'idée que Ri Sol-ju copie le style de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton.

Kim Jong-un makes rare appearance with reclusive wife Ri Sol-ju in China https://t.co/Upy1XPTyPF pic.twitter.com/Vd2vBjHR2A — Daily Express (@Daily_Express) 28 марта 2018 г.​

Ri Sol-ju a été remarquée à plusieurs reprises dans des robes dont le modèle et la couleur rappellent les tenues de la femme du Prince William. Ainsi, à titre d'exemple, la robe deux pièces couleur ivoire avec des manches douces à volants que Ri Sol-ju portait lors de sa récente visite en Chine a été comparée par des stylistes à la robe de la même couleur de Kate Middleton.

«Il y a l'impression que Ri Sol-ju essaie de souligner son statut à l'aide du style de Lady de la famille royale», a commenté la styliste sud-coréenne Kim Myonghee.

Kim Jong-un’s wife is taking SECRET fashion tips from Kate Middleton https://t.co/MD0NQlFrH2 pic.twitter.com/3UjIF1JbCg — Daily Express (@Daily_Express) 30 марта 2018 г.​

Des journalistes y voient pour leur part la tentative de l'épouse du dirigeant nord-coréen d'exprimer sa bienveillance envers l'Occident.

Pourtant, après la visite non-officielle de Ri Sol-ju en Chine, de nombreux internautes chinois ont comparé son style à celui de Peng Liyuan, la Première dame chinoise. D'autres ont établi un parallèle avec des célébrités sud-coréennes, notamment l'actrice Song Hye-kyo, également populaire en Chine.