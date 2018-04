La piscine aux crocos, quand la vie coûte un bras

Après une soirée bien arrosée, un jeune homme, complètement ivre, a sauté dans une piscine avec des crocodiles et a été grièvement blessé, a annoncé le journal zimbabwéen The Chronicle.

Un homme en état d'ébriété a plongé dans un bassin où nageaient trois crocodiles dans la ville de Victoria Falls au Zimbabwe, selon The Chronicle.

© Sputnik. Natalya Seliverstova Un crocodile effronté prive un pêcheur de son trophée (vidéo)

Le Zambien de 21 ans est arrivé dans la ville à l'occasion du mariage d'un ami. Après une soirée bien arrosée, il a décidé de faire un tour du côté de la cuisine du restaurant. Là, il est sorti par la fenêtre et, franchissant la barrière de protection, a sauté dans la piscine où trois crocodiles de deux mètres avaient été lâchés pour divertir les clients.

L'un des reptiles a vite fait de refermer ses mâchoires sur le bras de l'homme insouciant, tandis qu'un autre l'a attrapé par la tête. L'histoire aurait pu finir encore plus mal, mais deux habitants sont venus à son secours et l'ont tiré de la piscine et des griffes des crocos dès que cela fut possible.

Le jeune homme a les côtes brisées, des blessures à la tête et un bras arraché. Toutefois, les témoins estiment que c'est justement son bras qui lui a sauvé la vie: abandonnant l'homme, les reptiles se sont jetés dessus.

Le blessé a été évacué vers un hôpital en Afrique du Sud. Les médecins précisent que la victime reste dans un état stable. Le mariage n'a pas été annulé et a été fêté sans lui.