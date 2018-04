La tempête du film post-apocalyptique Mad Max devenue réelle (vidéo)

En l’espace de quelques minutes seulement, un mur épais de poussière s’élève, efface l’horizon et offre au ciel bleu des milliers de nuances de jaune poudreux. La vidéo mise en ligne montre la danse macabre de la furieuse tempête de poussière qui s’est abattue sur une ville américaine au Texas.

Au Texas, la nature a fait, mardi dernier, la démonstration de sa force fougueuse. Un front froid est arrivé sur la ville d'Odessa et y a amené dans son sillage une énorme tempête de poussière. À cause des vents forts, de vastes zones herbeuses ont pris le feu et l'incendie s'est propagé sur une superficie totale de 60 hectares. Cette tempête de poussière a été captée en vidéo. Sur les images mises en ligne, elle ressemble aux décors du plateau de tournage du film apocalyptique Mad Max.

Sur la vidéo, on peut voir la couleur du ciel changer du bleu foncé jusqu'au ton poudreux de l'ambre jaune.

A cause de cette intempérie au visage fantastique, les automobilistes ont été appelés à être extrêmement prudents et à éviter d'emprunter des itinéraires coupant sa progression.

Ce n'est pas la première fois au cours des dernières semaines que des villes entières se retrouvent englouties par des tempêtes de sable ou de poussière. Ainsi, plusieurs villes de l'île grecque de Crête ont été recouvertes par de la poussière venue d'Afrique et plusieurs gouvernorats égyptiens ont été presque enterrés par une immense tempête de sable.