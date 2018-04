Et l’homme le plus riche d’Europe est…

Bernard Arnault, le patron de Louis Vuitton Moët Hennessy, tient la première place dans le classement des hommes les plus fortunés d'Europe. Dans le palmarès rédigé par Bloomberg et qui concerne le monde entier, le Français occupe la 4e place, cédant le podium à trois Américains.

Ainsi, Jeff Bezos est au top du classement. Viennent ensuite Bill Gates et Warren Buffett, fermant le haut du palmarès mondial.

© AP Photo/ Ted S. Warren Bill Gates n’est plus l’homme le plus riche de la planète

La fortune de Bernard Arnault est quant à elle estimée par l'agence à 70,6 milliards de dollars. Le patron de LVMH est suivi de l'espagnol Amancio Ortega, fondateur de Zara, avec un coquet patrimoine de 70,1 milliards de dollars.

Le géant LVMH compte dans son escarcelle plus de 60 marques dans la mode (Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs), les spiritueux (Hennessy, Moët et Chandon, Dom Perignon), la joaillerie et l'horlogerie (Bulgari, Chaumet), les parfums et cosmétiques (Guerlain) ou encore la distribution sélective (Sephora).