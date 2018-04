Cette vidéo a été vue plus de 5.000.000.000 fois sur YouTube

Gangnam Style ne l'a pas fait. Uptown Funk ne l'a pas fait. All About That Base en est loin. Le champion poids lourds de YouTube est désormais Despacito, un tube qui a enregistré un succès phénoménal de Luis Fonsi et du rappeur Daddy Yankee.

Le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee, «Despacito», a franchi une étape remarquable, devenant la première vidéo au monde à atteindre 5 milliards de vues sur YouTube.

Despacito — chanson au rythme accrocheur tournée dans les rues de Porto Rico — a été publiée sur YouTube en janvier 2017 et a rapidement gagné en popularité en dehors de l'Amérique latine.

La vidéo a déjà battu trois records sur YouTube, à savoir: le clip le plus regardé en ligne, la vidéo la plus visionnée en ligne et le clip le plus visionné sur YouTube.

Bien que la plupart des hits aient tendance à perdre en popularité au fil des semaines, Despacito est resté extrêmement populaire.

Avec leurs 5 milliards de vues, Luis Fonsi et Daddy Yankee ont dépassé les autres artistes populaires sur la plateforme tels que Wiz Khalifa et Charlie Puth, dont la vidéo See You Again affiche n'a «que» 3,4 milliards de vues.