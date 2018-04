Face à la mort: ils se marient dans une chambre d’hôpital après 42 ans d’amour

Cette cérémonie de mariage modeste a eu lieu dans une chambre d’hôpital. Malgré cet évènement heureux, qui a réuni les amoureux dont l’histoire dure depuis 42 ans et leurs proches, c’est une maladie mortelle qui les a poussés à célébrer leur union.

Les Américains Mandy, 57 ans, et Kevin, 62 ans, vivent côte à côte depuis une bonne quarantaine d'années et ont trois enfants. Pourtant, malgré leur amour, ils n'ont pas trouvé l'occasion de s'unir par les liens du mariage. Le cancer du pancréas diagnostiqué au futur mari les a poussés à se marier enfin, relate The Mirroir.

À cause de la maladie qui s'aggrave quotidiennement, ils ont même dû changer la date déjà fixée pour la cérémonie et fêter leur union deux semaines plus tôt que prévu.

L'administration de l'hôpital a publié sur Facebook les photos de la fête qui a rassemblé les parents et les proches du couple. De nombreux internautes n'ont pas pu passer à côté de ce si merveilleux témoignage d'amour.

Le comble est qu'après que leur petite fille Leila est décédée il y a quatre ans d'une leucémie, Mandy s'est mise à collecter des fonds pour aider les enfants atteints du cancer.