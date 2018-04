Un petit Chinois entraîné sous un tapis de course (vidéo)

La caméra de surveillance installée dans cette salle de sport en Chine a filmé cette scène troublante qui ensuite a été relayée sur les réseaux sociaux partout dans le monde.

Un petit garçon entre 5 et 8 ans jouait avec un ballon de fitness pas loin des tapis de course alignés le long d'un mur. Cependant, le gamin a perdu l'équilibre et s'est fait happé par un tapis de course. C'était le seul occupé tandis que les autres n'étaient pas en marche.

Tentant de se relever, il a pris appui sur la machine qui continuait toujours de tourner à grande vitesse. Un bras du petit s'est retrouvé coincé sous le tapis. Il a essayé en vain de se libérer. La femme a cependant continué de courir comme si de rien n'était.

Heureusement, une autre femme a remarqué l'incident et s'est précipitée pour faire extirper le petit. Quelques secondes plus tard, il était sauvé.