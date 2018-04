Comment vivre plus longtemps? Le doyen de l’humanité révèle son secret

Que tous ceux qui veulent vivre le plus longtemps possible sachent qu’il n’existe pas qu’une seule recette universelle ! La famille de Masazo Nonaka, ce Japonais de 112 ans qui est le nouveau doyen de l’humanité, livre son secret qui, semble-t-il, est bien simple…

Le nouveau doyen de l'humanité vient du Japon, pays bien connu pour la longue espérance de vie de ses habitants. Masazo Nonaka, 112 ans, a reçu chez lui, sur l'île d'Hokkaido, son certificat officiel.

Il est né le 25 juillet 1905 et vit actuellement avec sa famille. Il a également sept frères et une sœur qui habitent non loin de chez lui.

«Il adore manger toutes sortes de bonbons, japonais ou occidentaux», a confié sa petite-fille Yuko Nonaka, citée par des médias.

Selon elle, Masazo est «en fauteuil roulant mais en bonne condition» et lit les journaux tous les jours.Son autre secret est aussi simple: le centenaire aime prendre de longs bains dans les «onsen», ces sources thermales d'eau chaude.

Comme l'indiquent les médias, avant lui, plusieurs Japonais avaient été détenu le titre de doyen de l'humanité, notamment Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans ou encore Sakari Momoi, décédé en juillet 2015 à l'âge de 112 ans.

Si le doyen de l'humanité vient d'être nommé, la doyenne reste pour le moment inconnue. Le Guiness des records mène actuellement des recherches pour identifier celle qui succédera à la Jamaïcaine Violet Brown, décédée en juillet 2017, à l'âge de 117 ans.