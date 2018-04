«Ok Google!»: 7 faits que les internautes cherchent à savoir sur Melania Trump

Melania Trump, l’épouse du locataire de la Maison-Blanche, suscite souvent plus d’attention du grand public que son époux. Tous veulent savoir le moindre détail sur le passé, le présent, voire le futur de la Première dame US. Voici ce que les internautes cherchent le plus souvent sur Mme Trump.

Depuis que son mari occupe le fauteuil présidentiel dans le Bureau ovale, tout le monde suit de près chaque geste, parole, tenue, coiffure et même le vernis à ongles et le rouge à lèvres de Melania Trump, toujours aussi parfaite que mystérieuse.

Qui est celle qui a su se faire aimer par Donald Trump et reste avec lui «pour le meilleur et pour le pire» depuis 13 ans? Chaque nouvelle information sur elle est immédiatement relatée dans les médias et avidement «dévorée» par les lecteurs, spectateurs et auditeurs curieux.

Cependant, plusieurs détails de sa personnalité restent toutefois secrets pour les internautes qui, sans ménager leurs doigts, tapent sur Google de nouvelles requêtes sur Melania Trump.

© Photo. https://www.google.fr Recherche sur Google

© Photo Recherche sur Google

Age

Toujours bien soignée et séduisante sur les photos, Melania Trump pose pas mal de problèmes à ceux et à celles qui cherchent à deviner son année de naissance. Pourtant, l'intéressée ne l'a jamais cachée: elle est née le 26 avril 1970, et est donc âgée actuellement de 47 ans.

Jeune

Bien que Mme Trump ait un physique irréprochable pendants ses apparitions en publique, nombreux sont ceux qui désirent découvrir les photos d'elle quand elle était plus jeune. Comme nous n'avons rien à vous cacher, les-voici, profitez-en.

MELANIA TRUMP as a young model in Slovenia <age 16> pic.twitter.com/9wvXngb8r2 — 🌺🌿⭐️🌸Bonnie Edinger🌸⭐️🌿🌺 (@Ble6750) 9 апреля 2018 г.

​

And finally, young Melania Trump. She's still good looking, but she's showing way too much age for Trump's taste. pic.twitter.com/3bWmUUhhcU — Kyle Overstreet (@keobooks) 22 апреля 2017 г.

​

Née en République socialiste de Slovénie, l'actuelle Slovénie, Melania est une ancienne mannequin renommée. Elle a obtenu une carte de résidente permanente aux États-Unis en 2001 et la nationalité américaine en 2006.

Taille

Beaucoup de femmes aimeraient ressembler à la parfaite Melania Trump. Pour s'approcher de cet «idéal», il faudrait avoir les caractéristiques suivantes:

Mensurations : 97-66-94

Taille: 1.80 m

Poids: 62 Kg

Poitrine: 90D

Robe de mariée

On dirait que ce sont les femmes qui cherchent le plus souvent des informations sur la Première dame des États-Unis, sinon comment pourrait-on expliquer cette requête courante concernant sa robe de mariée?

Melania Trump in her wedding dress. pic.twitter.com/HX7jjKLV5V — MelaniaStyle45 (@MelaniaStyle45) 8 февраля 2017 г.

​

​

Melania et Donald se sont mariés le 22 janvier 2005, dans une église de Palm Beach, en Floride. La future Mme Trump portait ce jour une magnifique robe haute couture en soie qui aurait coûté 200.000 dollars, réalisée par John Galliano pour Dior.

Style

Entourée d'une équipe de professionnels de la beauté, Melania Trump est habituée aux compliments et aux soupirs d'admiration au sujet de son apparence. Emerveillées, de nombreuses femmes sont prêtes à tout pour «devenir comme elle» et n'hésitent pas à copier ses looks.

Le style de Mme Trump est toujours élégant, elle choisit plutôt des vêtements aux coupes monotones, simples et droites, mettant en valeur sa ligne svelte ainsi que sa beauté naturelle. La Première dame adore entre autres les escarpins et les grosses lunettes.

Melania Trump © AP Photo/ Alex Brandon

Melania Trump © AFP 2018 Timothy A. Clary

Melania Trump portant les escarpins à talons aiguille © AP Photo/ Evan Vucci

Brigitte Macron et Melania Trump à Paris © AFP 2018 Martin BUREAU

Trump et Melania © AP Photo/ Andrew Medichini

Trump et Melania © Sputnik. Alexei Agaryshev

Trump et Melania © AFP 2018 SAUL LOEB / AFP 1 / 7 © AP Photo/ Alex Brandon Melania Trump

Instagram

Melania Trump a une page Instagram qui compte actuellement 1,5 million d'abonnés, alors qu'elle ne suit que les comptes de son mari et celui de la Maison-Blanche. On peut y voir les photos de ses activités en tant que Première dame, souvent entourée d'enfants, de sa famille et de hautes personnalités politiques.

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 3 Ноя 2017 в 7:23 PDT

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 8 Дек 2017 в 7:10 PST

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus) 23 Мар 2018 в 12:23 PDT

Triste

Certains internautes cherchent cependant les photos d'une Melania «triste». Cette requête serait probablement suscitée par des rumeurs courant sur ses disputes présumées avec Donald Trump alors qu'elle a le devoir de suivre son mari aux réceptions officielles et lors différentes visites. En surfant sur le Web, nous avons trouvé quelques images où Mme Trump ne semblait pas avoir un air joyeux.

a vida da melania trump é muito triste eu tenho pena dela pic.twitter.com/yq2uRsdtw3 — ser (@exescravo) 26 января 2017 г.

​

​