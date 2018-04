Le réseau social le plus prisé par la génération Z

Les représentants de la génération Z, comment sont-ils? Quelles sont leurs valeurs et leurs idées? Pour mieux les comprendre, la banque d'investissement Piper Jaffray a analysé les habitudes auprès d'environ 6.000 adolescents et a défini leur réseau social préféré, ainsi que leurs habitudes de consommation.

La banque d'investissement Piper Jaffray a publié les résultats d'une enquête auprès d'environ 6.000 adolescents de la génération Z, nés entre 1995 et 2000.

Dans son étude, Piper Jaffray a essayé de définir les principaux intérêts des représentants des jeunes d'aujourd'hui, l'âge moyen des répondants étant de 16 ans.

En ce qui concernent les réseaux sociaux , il s'est ainsi avéré que 45% des personnes interrogées choisissent Snapchat, tandis que 26% préfèrent Instagram et seulement 9% se tournent vers Twitter.

Facebook n'a obtenu que 8% des voix: sa popularité est notamment en baisse, au printemps 2017 «l'enfant» de Mark Zuckerberg ayant encore 11%.

Selon Piper Jaffray, les adolescents dépensent en ce moment 6% de plus qu'il ne le faisait en automne pendant le sondage précédent.

La marque de vêtements et de chaussures la plus prisée de la génération Z est devenu Nike. L'étude révèle également qu'ils achètent le plus souvent en ligne sur Amazon.