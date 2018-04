Fascinante baignade avec le plus grand requin du monde (vidéo)

Grâce à un caméraman passionné, Tarsicio Sañudo Suarez, une vidéo sans précédent a été réalisée: il a réussi à capter le déplacement du plus grand poisson du monde, le requin-baleine, en Basse-Californie du Sud (Mexique).

Le squale s'est approché de nageurs et a poursuivi calmement son mouvement en leur compagnie, indique The Mirror. L'auteur de la vidéo est parvenu à filmer cette expérience peu habituelle à l'aide d'un drone.

«Les requins-baleines sont calmes et inoffensifs pour les humains», a-t-il affirmé. «Ce jour-là [où la vidéo a été captée], j'ai aussi nagé avec eux et je les ai filmés sous l'eau avec une caméra GoPro.»

Le requin-baleine, seule espèce de la famille des Rhincodontidae encore représentée, est considéré comme le plus grand poisson du monde. Il peut atteindre une vingtaine de mètres de long et peser jusqu'à 34 tonnes. Cet énorme habitant des profondeurs se nourrit principalement de plancton, d'algues et d'animaux microscopiques.

En mars dernier, un gigantesque requin-baleine avec une immense mâchoire a nagé sous un bateau avec des touristes au large de la côte ouest de l'Australie. Le photographe Tom Cannon a réussi à prendre des clichés de ce moment rare.