Oldřich Pelčák et Vladimír Remek sont ces deux Tchèques qui avaient suivi il y a 40 ans l’entraînement requis pour réaliser un vol dans l’espace. À la veille de la Journée internationale du vol spatial habité qui est célébrée le 12 avril, Sputnik a rencontré le candidat-cosmonaute Oldřich Pelčák, ingénieur de formation.

Le métier de cosmonaute rapproche beaucoup les gens, a avoué à Sputnik le candidat-cosmonaute tchèque Oldřich Pelčák, diplômé de l'Académie d'aviation militaire Youri Gagarine qui s'était préparé au vol spatial avec son compatriote Vladimír Remek, finalement choisi pour cette mission.

«En me préparant au vol spatial, j'ai appris le russe et connu une vraie amitié. Dans l'aviation, les postes et les titres ne comptent pas. […] Dans l'espace, beaucoup dépend de la décision de chaque personne, mais la volonté collective prime sur tout», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que cela contribuait beaucoup à la cohésion de l'équipe.

«Même aujourd'hui quand les Américains s'arriment à une station spatiale russe, peu importe qu'un cosmonaute russe soit le commandant. Le plus important est la confiance mutuelle, ainsi que le professionnalisme au plus haut niveau, ce sont eux qui font reculer la politique et des divergences internationales», a expliqué M.Pelčák.

Le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarine réalisait pour la première fois au monde un vol spatial habité. Cet exploit technique et humain ouvrait alors la porte à une aventure spatiale mondiale qui allait permettre (et permet encore) de nombreuses découvertes scientifiques. Depuis, cette date est célébrée comme la Journée de la cosmonautique ou Journée des cosmonautes.

Le 12 avril 2011, on célébrait le cinquantième anniversaire du premier vol spatial habité et l'Onu a souhaité faire de ce jour une commémoration internationale de l'événement, en déclarant le 12 avril Journée internationale du vol spatial habité.