Un célèbre avocat américain s’immole pour dénoncer la pollution

L'avocat américain David Buckel s'est suicidé par le feu dans le parc Prospect de Brooklyn, à New York, samedi matin et a été déclaré mort à 06H30 (10H30 GMT), après avoir envoyé un email à plusieurs médias américains, relate The New York Times, qui cite la police.

«La pollution ravage notre planète et répand l'instabilité à travers l'air, le sol, l'eau et la météo», écrit M.Buckel dans son texte publié par le quotidien new-yorkais.

«La plupart des humains sur la planète respirent maintenant un air rendu insalubre par les carburants fossiles et beaucoup, en conséquence, mourront prématurément — ma mort prématurée au moyen d'un carburant fossile reflète ce que nous sommes en train de nous faire à nous-mêmes», dénonce-t-il, cité par l'AFP.

David Buckel, 60 ans, était un célèbre spécialiste du droit des homosexuels aux États-Unis, où il était intervenu dans plusieurs procès retentissants.

Selon des amis de M.Buckel cités par The New York Times, l'avocat avait commencé à se passionner pour la défense de l'environnement après son départ de l'organisation de défense des droits civiques de la communauté LGBT Lambda Legal, il y a quelques années.