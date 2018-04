Enfants du désespoir: de plus en plus de Brésiliens partent s’installer en Europe

Écœurés par la violence de rue, l’instabilité économique et politique, ainsi que par le coût de la vie au Brésil, de plus en plus de ses citoyens choisissent le chemin de l’exode à la recherche d’un permis de séjour et de la naturalisation d’un pays de l’Union européenne. Sputnik s’est intéressé au problème.