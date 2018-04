Remise des Palmes académiques au président de l'Académie des sciences de Russie

L'Ordre des Palmes académiques, qui honore les personnes ayant rendu des services éminents à l'Éducation nationale, a été remis ce mardi au président de l'Académie des sciences de Russie, Alexandre Sergueev.

L'ambassadeur de Russie à Paris, Alexeï Mechkov, s'est félicité de l'attribution des Palmes à Alexandre Sergueev.

«La remise de cette distinction élevée de la République française au président de l'Académie des sciences de Russie vient confirmer de manière inconditionnelle et suggestive l'importance des échanges scientifiques entre la Russie et la France. Cependant, c'est avant tout le témoignage d'une grande contribution scientifique et d'un engagement personnel de l'académicien Sergueev dans le développement de la recherche», a-t-il indiqué.

Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences française, a déclaré pour sa part que l'Académie russe était l'une des plus importantes du monde et que les deux établissements travaillent ensemble depuis très longtemps.

Recevant les Palmes de ses mains, Alexandre Sergueev a fait remarquer que cette journée était d'une grande importance pour lui.

«Premièrement, je reçois un ordre français. Deuxièmement, je le reçois au siège de l'Académie des sciences. Troisièmement, je le reçois à côté du buste de notre empereur qui a pratiquement donné le départ aux études scientifiques dans le pays et un avenir à la science», a-t-il souligné.

Il a ajouté que la nouvelle de sa remise de décoration avait été si inattendue que certains de ses collègues avaient même pensé à une plaisanterie.

«Pour ma part, je l'ai pris très au sérieux», a noté Alexandre Sergueev.

Il a présenté mardi dans la matinée un discours consacré au présent et à l'avenir de la science en Russie devant les membres de l'Académie française.

La cérémonie solennelle de remise des Palmes s'est déroulée mardi au pied du buste de l'empereur russe Pierre le Grand devenu membre de l'Académie royale des sciences, il y a plus de 300 ans.

Les Palmes Académiques ont été créées en 1808 par Napoléon Ier pour honorer les membres éminents de l'Université. Les Palmes peuvent notamment être accordées aux étrangers.

L'académicien Alexandre Sergueev a été élu au poste de président de l'Académie des sciences de Russie en septembre 2017.