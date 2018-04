La vie reprend son cours dans la Ghouta orientale (vidéo)

Le gouvernement syrien a envoyé des équipes de réparation dans la région de la Ghouta orientale pour remettre en état au plus vite les lignes à haute tension, les conduites d'eau, les câbles téléphoniques. De plus en plus d'habitants regagnent leurs foyers, rapporte le correspondant de Sputnik sur place.

Quel pays sera la prochaine cible des radicaux de la Ghouta? Sputnik aurait une réponse

Abu Musa, habitant de la Ghouta orientale, a 50 ans. Il a dû quitter sa maison il y a 2 ans parce que l'un de ses fils servait dans l'armée, et que sa famille risquait donc la mort des mains des terroristes. Il vient de rentrer chez lui.

«J'ai toujours été convaincu que l'armée syrienne libérerait la Ghouta orientale des terroristes, a-t-il raconté à Sputnik. Je suis là pour aider à reconstruire notre quartier. Je suis en train de réparer ce magasin. Dans quelques jours, on y vendra des produits alimentaires.»

Partout dans le quartier, on entend fonctionner des marteaux, des perceuses, on voit des voitures qui évacuent des gravats. Il y a des enfants qui courent et des femmes qui achètent de la vaisselle, relate le correspondant sur place. La vie reprend son cours, constate-t-il.

Le gouvernement syrien a lancé le 18 février 2018 une opération visant à libérer la Ghouta orientale. Avec la libération de la ville de Douma, les troupes gouvernementales syriennes, soutenues par leurs alliés, ont réussi à libérer des terroristes toutes les localités de la Ghouta orientale.