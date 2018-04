10 choses à ne pas publier sur Facebook pour ne pas être abusé par des malfaiteurs

Si vous souhaitez conserver votre compte, mais protéger en même temps votre vie privée, voici 10 choses que vous devriez supprimer de toute urgence, conseille le journal The Independent.

La date d'anniversaire

Votre anniversaire est une partie d'un puzzle important qui comprend également des informations comme votre nom et adresse, avec lesquelles des gens malintentionnés peuvent accéder plus facilement à votre compte bancaire et à vos données personnelles.

Le numéro de téléphone

Dans le meilleur des cas, vous risquez de vous retrouver en contact avec un admirateur délicat. Dans le pire des cas, avec un harceleur qui vous appellera sans cesse.

La plupart de vos «amis»

Robin Dunbar, professeur de psychologie de l'Université d'Oxford, estime que les humains peuvent entretenir simultanément environ 150 relations amicales.

Ainsi, il vaudrait mieux se débarrasser du «poids inutile» en faveur d'interactions sociales plus approfondies et fructueuses.

Les photos de votre enfant/de jeunes membres de votre famille

Victoria Nash, directrice par intérim de l'Oxford Internet Institute, a posé une très bonne question à ce sujet, liée directement au consentement des personnes concernées: «Quel type d'informations personnelles nos enfants voudraient-ils voir publiées en ligne à une date ultérieure?»

Les générations précédentes n'avaient pas de tels problèmes, mais l'avènement d'internet et des réseaux sociaux a donné plus d'importance à cette question.

En 2015 TechCrunch avait indiqué que plus de 500 millions d'utilisateurs avaient accédé à Facebook depuis leur portable avaient ainsi la possibilité de diffuser leur position géographique en ligne, sans se soucier du fait que quelqu'un pourrait en user à son gré.

Gare à votre PDG

C'est un classique. C'est incroyable, mais le PDG de votre entreprise peut accéder à votre mur, il a accès à chacune de vos statuts mis à jour, y compris à ceux dans lesquels vous vous plaignez de votre «tyran» d'employeur. Il faut être donc très prudent/e à ce sujet.

Quand et où vous allez passer vos vacances

Selon le site financier This is Money, les voyageurs qui sont cambriolés pendant qu'ils sont en vacances peuvent ne pas d'indemnités de la part de leur assurance s'ils ont affiché leurs plans de vacances sur les réseaux sociaux.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Facebook fera-t-il fuir ses utilisateurs un par un?

Si vous voulez célébrer l'éclosion d'une nouvelle relation, ne le faites pas sur Facebook. En cas de rupture, vous allez certainement regretter cette décision prise à la va-vite.

Les détails concernant votre carte de crédit

Ne les publiez jamais. Au grand jamais.

Les cartes d'embarquement

Prendre une photo de votre carte d'embarquement pour se vanter de vos vacances est une mauvaise idée. Le code-barres sur votre carte d'embarquement est unique et peut être utilisé pour trouver les informations que vous avez communiquées à la compagnie aérienne.