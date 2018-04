Les cloches d’une église batave jouent trois tubes de DJ Avicii en son hommage (vidéo)

Des milliers de personnes, musiciens et fans, pleurent la mort du prodige suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro. De Madonna à David Guetta, les messages d'artistes et d'anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune Suédois et sa contribution à la musique House dont il était un des représentants les plus écoutés.

Pour rendre hommage à la star décédée, Malgosha Fibich, la sonneuse de cloches de la tour Dom dans la ville d'Utrecht, a décidé de jouer certains fragments de ses tubes les plus connus, à savoir Wake Me Up, Hey Brother et Without You.

Sur une vidéo captée samedi, on peut entendre les cloches du plus haut clocher des Pays-Bas, sonner au rythme des succès de l'artiste disparu.

Considéré comme l'un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie vendredi à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.

Le Suédois s'est hissé à deux reprises à la troisième place du classement des meilleurs DJs du monde, en 2012 et 2013, selon DJ Magazine, la référence en la matière.