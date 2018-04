Une sévère turbulence fait se détacher un hublot à bord d’un vol d’Air India (vidéo)

Grosse frayeur à bord d'un Boeing 787 d'Air India ce jeudi, alors que l'appareil effectuait la liaison entre Amritsar et Delhi. Les passagers du vol ont sans doute passé les 10 à 15 minutes les plus dures de leur vie lorsque leur avion s'est retrouvé au cœur de turbulences d'une extrême violence, raconte The Times of India. Trois personnes ont été blessées tandis que la vitre intérieure d'un hublot n'a pas résisté à la secousse et a sauté. Plusieurs masques à oxygène sont tombés du plafond.

L'incident s'est produit lorsque l'appareil passait de 2.500 à 6.500 mètres d'altitude. «La turbulence sur l'AI 462 était telle que la tête d'un passager assis, qui n'avait peut-être pas bouclé sa ceinture de sécurité, a heurté la cabine supérieure», indique le site.

Selon le média, la partie extérieure du hublot est heureusement restée en place empêchant la dépressurisation.

À leur arrivée à Dehli, les blessés ont été hospitalisés. «On a fait au passager qui a heurté le panneau supérieur avec sa tête des points de suture. Deux autres passagers ont subi des blessures mineures. Ils vont tous bien et ont pris leurs vols de correspondance après avoir reçu les premiers soins», a détaillé The Times of India.