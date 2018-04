Quand une légende soviétique de la 2e GM fait son retour à Berlin (images)

L'avion d'attaque soviétique Il-2, extrêmement célèbre lors de la Seconde Guerre mondiale, a de nouveau brillé à Berlin. Cet avion restauré a atterri mardi matin à l'aéroport de Berlin Schönefeld pour participer à l'exposition aérospatiale ILA (Innovation and Leadership in Aerospace) à Berlin.

L'Il-2 a été produit en URSS en grande quantité: plus de 36.000 exemplaires, ce qui est le record absolu de production pour un appareil militaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'avion a été surnommé le «char volant».

© Sputnik . Tilo Gräser L'Il-2 à Berlin

Arrivé à l'aéroport de Berlin avec une étoile rouge et le numéro 19 peint en rouge, cet Il-2 est en fait un appareil restauré qui avait passé 68 ans dans le fond d'un lac de la région de Mourmansk avant d'être découvert en 2011. Son premier vol après le naufrage a été effectué en 2016.

À l'heure actuelle, il n'y a que deux Il-2 dans le monde capables de voler.

Aux côtés de la légende soviétique, l'exposition présentera d'autres avions historiques et modernes, dont le chasseur américain F-35, qui participe également au programme de vol. L'aviation civile est également représentée, par exemple, par le plus récent Airbus A-350 et le grand avion de ligne Airbus A-380.