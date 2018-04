Filmé dans un lac aux États-Unis, un mutant effraie le Net (vidéo)

Un poisson mutant bleu a été repéré dans un lac du Comté de Gaston, en Caroline du Nord. La vidéo postée sur Youtube montre une créature de 1,2 mètre de long flottant à la surface du lac.

La vidéo a été filmée par une Américaine qui se promenait autour du lac. La mystérieuse créature est devenue un sujet chaud sur les réseaux sociaux.

Les versions des commentateurs sur internet diffèrent drastiquement: d'une espèce de poisson koï à un sous-marin jouet télécommandé avec une fausse peau. Une personne a même suggéré que c'était un paon mort.

«C'est tellement bizarre, au début ça ressemblait à un sac en plastique, mais quand on zoome, je peux voir que c'était une étrange créature», a écrit Joanne B.

«J'ai vu beaucoup de choses fausses sur Youtube mais celle-là mérite une récompense», a commenté Jim Glenn.

«Il est difficile de faire une identification définitive basée sur la vidéo: sur la base de la taille et de la forme des écailles et de la nageoire dorsale, le poisson dans la vidéo semble être une carpe. La couleur varie tellement en raison de la qualité vidéo, donc la couleur ne nous aide pas beaucoup. Nous avons regardé la vidéo plusieurs fois et ne voyons rien pour nous faire croire que c'est autre chose qu'une carpe», a commenté à WCNC Ross Self, chef de la pêche en eau douce du South Carolina Department of Natural Resources.