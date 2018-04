Intelligence artificielle: Google met en garde

Sergueï Brin, cofondateur de Google, met en garde contre l'intelligence artificielle dans une lettre publiée sur le site du holding Alphabet dont il est l'un des patrons.

«Nous vivons dans une ère de grande inspiration et de possibilités, mais avec cette opportunité vient la nécessité d'une grande prévoyance et d'une responsabilité car la technologie est profondément et irrévocablement imbriquée dans nos sociétés», écrit-il.

Selon lui, l'intelligence artificielle est dangereuse car elle permet de manipuler les gens. Cependant, les technologies qui rendent cela possible sont encore mal étudiées.

Les appréhensions liées à l'intelligence artificielle varient entre la peur influencée par la science-fiction et les doutes concernant les paramètres des voitures sans pilote, selon lui.