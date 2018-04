Régiment immortel: 6.000 participants aux USA en 2018

L'action Régiment immortel réunira cette année un nombre record de participants aux États-Unis depuis 2015, lorsqu'elle a eu lieu pour la première fois dans ce pays: près de 6.000 personnes dans 20 villes, selon les coordinateurs de la manifestation.

Parmi les villes où sera organisé ce défilé en commémoration de la Victoire de l'URSS dans la Grande Guerre patriotique (les hostilités dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulées sur le territoire soviétique), on trouve New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Washington, Miami et d'autres.

Les défilés sont prévus entre le 5 et le 9 mai. La marche la plus nombreuse aura lieu à New York, le 5 mai, où seront réunies près de 2.000 personnes. Il s'agit de Russes, de ressortissants d'anciennes républiques soviétiques mais aussi d'Américains anglophones, selon les organisateurs.

Des anciens combattants soviétiques de la Seconde Guerre mondiale se joindront au défilé dans toutes les grandes villes participant à l'action.

Les autorités américaines n'ont posé aucun obstacle à l'organisation de l'événement, soulignent les coordinateurs.

La marche du Régiment immortel est organisée depuis 2012 en Russie et dans d'autres pays le Jour de la Victoire (le 9 mai), qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le cadre de l'action, les gens brandissent des photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique. En 2015, elle a été pour la première fois organisée aux États-Unis.