Calmer un bébé en avion, un défi réussi pour ce passager qui aide une maman désespérée

On a tous supporté des enfants pleurant et hurlant pendant le vol. Alors que la plupart des gens les considèrent comme agaçants et tapants sur les nerfs, un homme a fait preuve d'une rare gentillesse et d’une exceptionnelle générosité en aidant une mère à calmer ses enfants qui se sont mis à pleurer à bord d’un avion.

Jessica Rudeen voyageait avec ses deux jeunes enfants, un bébé de 4 mois et un autre de 3 ans, qui se sont mis à pleurer à bord d'un avion.

«Ma fille de 3 ans, qui était excitée avant d'embarquer dans l'avion, a perdu son sang-froid et a commencé à crier et à donner des coups de pied "Je veux descendre de l'avion! Je ne veux pas y aller!" J'ai vraiment pensé que nous serions expulsés de l'avion. Donc, avec deux enfants qui perdaient la tête, j'essayais désespérément de calmer la situation», a partagé la femme sur Facebook.

Cependant, un homme est venu l'aider et a pris soin de Caroline, la fille de Jessica âgée de seulement 3 ans. Le voisin a ainsi fait tout son possible afin de secourir la maman tout en prenant plaisir à passer du temps avec la petite. Ils ont dessiné, regardé un dessin animé, parlé et il a montré à la gamine des nuages disparaître dans le hublot de l'avion.

Pendant ce temps-là, Jessica pouvait s'occuper de son plus jeune enfant âgé de 4 mois.

Une fois l'avion atterri, l'inconnu a aidé la famille à descendre de l'avion et l'a accompagnée à la prochaine porte tenant Caroline par la main. En outre, il a changé de siège sur le vol suivant pour s'asseoir près d'eux.

«Ce gars, Todd, a fait preuve d'une gentillesse et une compassion que je n'ai jamais vues chez une autre personne. Sa femme, a-t-il dit, a vécu une expérience similaire lorsque leurs deux garçons étaient jeunes et qu'un étranger avait fait preuve de la même gentillesse. Je suis époustouflé par la main de Dieu parce que nous aurions pu être placés à côté de n'importe qui, mais nous étions assis à côté de l'un des hommes les plus gentils que j'ai jamais rencontré dans ma vie», a écrit la femme.

Dans son post sur Facebook narrant cette histoire touchante, Jessica a demandé si quelqu'un pourrait lui passer le contact de Todd. Finalement, elle a eu les coordonnées de sa femme et elle espère rencontrer le couple dans un environnement plus agréable.