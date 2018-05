Quand la «Terre plate» ne suffit pas: l’existence de l’Australie remise en cause

Oui, l'Australie, qui abrite plus de 24 millions de personnes, qui était le foyer des indigènes des milliers d'années avant l'arrivée des Britanniques, ne serait pas réelle, selon une nouvelle théorie sortie des esprits des théoriciens de la Terre plate.

© AP Photo / Waldo Stakes Il monte à bord d’une fusée artisanale pour prouver que la Terre est plate (vidéos)

Selon The Mirror , la théorie prend ses racines d'une publication sur Reddit, actuellement supprimée, écrite par Shelley Floryd. Néanmoins, l'idée a été relancée à la Flat Earth Convention la semaine dernière et depuis lors, a fait le tour des réseaux sociaux.

La publication supprimée prétend que l'Australie est un complot mis sur pied pour masquer des massacres de masse commis par les Britanniques qui auraient embarqué des criminels dans le milieu de l'océan au 18ème siècle et les y auraient noyés.

«L'Australie n'existe pas. Tout ce que vous qualifiez de ‘'preuve'' est en fait un tissu de mensonge et de faux documents de bonne qualité fabriqués par les principaux gouvernements mondiaux. Vos amis australiens? Ce sont tous des acteurs et des personnages générés par un ordinateur, une partie du complot pour tromper le monde. Si vous pensez que vous avez déjà été en Australie, vous vous trompez terriblement. Les pilotes sont tous dans le coup et ne vous ont en réalité que transportés vers des îles proches ou dans certains cas, vers des régions d'Amérique du Sud où tout a été nettoyé et où des acteurs ont été engagés pour agir comme de vrais Australiens», pouvait-on lire dans la publication.

Bien que les agences spatiales et les astronautes prouvent que la Terre est ronde en utilisant le GPS, les satellites et les images depuis l'espace, les théoriciens de la Terre plate affirment que les agences spatiales mentent. Évidemment, le même destin attend la théorie de l'inexistence de l'Australie…

La semaine dernière, plus de 200 amateurs des théories du complot se sont réunis dans un hôtel de Birmingham, au Royaume-Uni, pour la première convention Flat Earth.