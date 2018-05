Son fils policier échappe à la mort et elle adopte 8 enfants handicapés

Madinat Chakhboulatova, originaire de la république du Daghestan, a adopté huit enfants handicapés après que son fils Ramazan a échappé à la mort.

Exerçant le métier de policier, le jeune homme a été grièvement blessé lors d'une opération spéciale il y a quelques années. Les médecins ont annoncé à la famille que ses chances de survie étaient minces.

Madinat a alors fait la promesse que si son fils reste en vie, elle prendra soin d'enfants abandonnés.

Heureusement, Ramazan s'est rétabli après six mois passés à l'hôpital et la femme a tenu parole. Depuis cette époque, Madinat a adopté 8 enfants handicapés pour leur redonner de l'espoir et assurer une vie meilleure dans une famille unie et pleine d'amour.