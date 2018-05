Le secret des chaussures de Kim Jong-un révélé

Les médias sud-coréens ont soigneusement étudié les photos du dernier sommet intercoréen, ce qui leur a permis de déduire que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un porte vraisemblablement des semelles spéciales pour paraître plus grand.

L'apparence du leader nord-coréen a évidemment préoccupé les journalistes du journal sud-coréen Chosun Ilbo, qui ont lancé leur propre enquête pour révéler sa taille réelle.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool Kim Jong-un pousse un journaliste hors du chemin de son épouse (vidéo)

Ils ont fait appel à des experts, qui ont comparé la taille de Kim Jong-un avec celle du Président sud-coréen Moon Jae-in sur les photos du dernier sommet intercoréen . Le premier semblait moins grand de deux ou trois centimètres que son collègue, dont la taille est d'environ 1m 68.

De plus, les spécialistes ont attiré l'attention sur la forme inhabituelle des chaussures de Kim Jong-un et ont suggéré qu'il portait des semelles spéciales pour paraître plus grand. Ainsi, la taille réelle du leader nord-coréen devrait être d'environ 162,5 centimètres, selon le journal.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool Les dirigeants nord-coréen Kim Jong-un et sud-coréen Moon Jae-in lors du sommet intercoréen

© REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool Que comporte la clé USB que le Président sud-coréen a transmise à Kim Jong-un?

Le 27 avril, la première réunion du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avec le Président sud-coréen Moon Jae-in s'est déroulée à Panmunjeom, dans la partie sud-coréenne de la zone démilitarisée. Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à franchir la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule.

Les deux dirigeants ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont fait part de leur intention d'opérer une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne» et d'améliorer leurs relations, en cherchant la prospérité commune et la réunification pacifique.